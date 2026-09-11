Portes ouvertes – Éveha Archéologie Ivry-sur-Seine, Éveha Bureau d’Études Archéologiques, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Portes ouvertes – Éveha Archéologie Ivry-sur-Seine Samedi 19 septembre, 09h30, 13h00 Éveha Bureau d’Études Archéologiques Val-de-Marne

Gratuit, Réservation obligatoire, 10 places maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’équipe d’archéologues Éveha de l’agence d’Ivry invite petits et grands, à découvrir les coulisses de l’archéologie préventive et à explorer les multiples facettes de ce métier passionnant.

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? Quel champs d’action pour l’archéologie à l’International ? Quel est le rôle d’un responsable d’opération, d’un topographe géomaticien ? Comment étudie-t-on des vestiges enfouis ? Qui se cache derrière le mystérieux acronyme « GAF » ? Qui étudie les ossements humains ? (etc.)

Autant de questions auxquelles nos collègues ivryens, passionnés et enthousiastes, répondront tout au long de cette journée. Bref, un véritable voyage au cœur de nos savoir-faire archéologiques !

Le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez découvrir comment travaillent nos spécialistes, leur mode opératoire et leurs plus grandes découvertes !

Des ateliers ludiques autour de nos bacs des « experts » seront également mis en place pour apprendre les métiers de l’archéologie, en famille !

Éveha Bureau d’Études Archéologiques 161 avenue de Verdun, 94200 Ivry Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France 06 69 91 10 39 https://www.eveha.fr/ https://mediation.eveha.fr/;https://www.linkedin.com/company/7077753;https://www.instagram.com/eveha_archeo/;https://www.facebook.com/EvehaArcheo;https://www.youtube.com/channel/UCnQ7UcvHiiSEojmbQ3UawOA;https://bsky.app/profile/eveha.bsky.social;https://twitter.com/eveha_archeo [{« type »: « link », « value »: « https://www.eveha.fr/index.php/2026/07/10/journee-europeennes-du-patrimoine-2026-portes-ouvertes-agence-divry/ »}] Après avoir déménager de la Courneuve à Ivry-sur-Seine en 2016, le Bureau d’Études archéologiques Éveha d’Ivry ouvre, pour la première fois ses portes au grand public, dans le but de valoriser le travail de ses équipes notamment lors des travaux de post-fouilles archéologiques. Venez découvrir gratuitement l’archéologie préventive et comment travaillent nos chercheurs et nos spécialistes (responsable d’opération, topographe-géomaticiens, gestionnaire des archives de fouille, spécialistes (céramologues, anthropologues, etc.), leur mode opératoire et leurs découvertes. Pour les transports en commun, privilégiez le Métro 7 (station Porte de Choisy) puis le Tramway T9 (arrêt La Briqueterie). Les bus 132, 172 et 185 s’arrêtent également à proximité.

Par la route, l’agence est située sur la D148, avec un accès rapide via le Boulevard Périphérique (sorties Porte de Choisy ou Porte d’Italie) et l’autoroute A86 (sortie 23).

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