Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues
samedi 29 août 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Portes ouvertes La Crinière Saugaine
600 allée de La Pinède Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir notre le équestre LA CRINIÈRE SAUGAINE lors d’une journée festive et conviviale ouverte à tous !
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600 allée de La Pinède Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34 lacrinieresaugaine43@laposte.net
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English :
Come discover our equestrian event, LA CRINIÈRE SAUGAINE, during a festive and friendly day open to everyone!
L’événement Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues a été mis à jour le 2026-08-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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