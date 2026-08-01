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AGENDA · Saugues

Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues

samedi 29 août 2026 · Saugues

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
600 allée de La Pinède
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Portes ouvertes La Crinière Saugaine

600 allée de La Pinède Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Venez découvrir notre le équestre LA CRINIÈRE SAUGAINE lors d’une journée festive et conviviale ouverte à tous !
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600 allée de La Pinède Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34  lacrinieresaugaine43@laposte.net

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English :

Come discover our equestrian event, LA CRINIÈRE SAUGAINE, during a festive and friendly day open to everyone!

L’événement Portes ouvertes La Crinière Saugaine Saugues a été mis à jour le 2026-08-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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