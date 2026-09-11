Portes ouvertes : l’église de Salin de Giraud, église de Salin de Giraud, Arles

Informations pratiques

Portes ouvertes : l’église de Salin de Giraud 19 et 20 septembre église de Salin de Giraud Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visitez librement l’église de Salin de Giraud.

église de Salin de Giraud 1 rue de la Chapelle 13129 Salin de Giraud Arles 13200 Salin-de-Giraud Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visitez librement l’église de Salin de Giraud.

©Ville d’Arles