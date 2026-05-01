Baleyssagues

Portes Ouvertes Les Octofolies au château la Grave Béchade

Château la Grave Béchade Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du festival Octofolies musique électro, au Château La Grave Béchade ! Le domaine ouvre ses portes le 31 mai au Château La Grave Béchade.

Ambiance très familiale et festive, visite des chais et du circuit noisettes.

Dans le cadre du festival Octofolies musique électro, au Château La Grave Béchade ! Le domaine ouvre ses portes le 31 mai au Château La Grave Béchade.

Ambiance très familiale et festive, visite des chais et du circuit noisettes. .

Château la Grave Béchade Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 55 77 01

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English : Portes Ouvertes Les Octofolies au château la Grave Béchade

As part of the Octofolies electro music festival, at Château La Grave Béchade! The estate opens its doors on May 31 at Château La Grave Béchade.

A festive family atmosphere, with a visit to the winery and the hazelnut circuit.

L’événement Portes Ouvertes Les Octofolies au château la Grave Béchade Baleyssagues a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Duras CDT47