Portes ouvertes miellerie, Miellerie Le Rucher de la Salamandre Hôtel des entreprises ZI des Gorges, Le Blanc

samedi 3 octobre 2026 · Miellerie Le Rucher de la Salamandre Hôtel des entreprises ZI des Gorges · Le Blanc

Informations pratiques

Portes ouvertes miellerie 3 et 10 octobre Miellerie Le Rucher de la Salamandre Hôtel des entreprises ZI des Gorges Indre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

# Portes Ouvertes de la Miellerie – Le Rucher de la Salamandre

À l’occasion de ses portes ouvertes, **Le Rucher de la Salamandre** vous invite à découvrir les coulisses d’une exploitation apicole professionnelle lors de deux après-midis exceptionnels.

**Samedi 3 octobre** et **samedi 10 octobre**

**À partir de 15 h**

**ZI des Groges – Hôtel des Entreprises – 36300 Le Blanc**

Plongez dans l’univers fascinant des abeilles et partez à la découverte d’un métier passionnant, mêlant savoir-faire traditionnel, techniques modernes et respect de la nature.

Au programme :

**Visite de la miellerie**

Découvrez les différentes étapes qui permettent de transformer le nectar récolté par les abeilles en un miel de qualité. De l’extraction à la mise en pot, vous comprendrez tout le travail réalisé pour préserver les qualités naturelles du miel.

**Découverte de l’apiculture**

Comment fonctionne une colonie ? Quel est le rôle de la reine, des ouvrières et des faux-bourdons ? Comment les abeilles fabriquent-elles le miel ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette visite conviviale.

**Atelier explicatif sur l’élevage de reines en nucléis**

L’élevage de reines est une étape essentielle pour assurer des colonies performantes et en bonne santé. Vous découvrirez les techniques utilisées pour sélectionner, élever et féconder les reines Buckfast ainsi que le fonctionnement des nucléis, petites colonies spécialement dédiées à cette activité.

**Dégustation**

Profitez de votre visite pour déguster les différents miels produits par Le Rucher de la Salamandre et découvrir leurs saveurs, leurs arômes et leurs particularités selon les floraisons.

Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger librement sur le monde des abeilles, leur importance pour notre environnement, les défis auxquels elles sont confrontées et les pratiques mises en œuvre pour favoriser leur bien-être.

Que vous soyez simple curieux, amateur de miel, passionné de nature ou futur apiculteur, ces portes ouvertes sont une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis et de découvrir un savoir-faire local authentique.

**Entrée libre – Venez nombreux !**

Miellerie Le Rucher de la Salamandre Hôtel des entreprises ZI des Gorges 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire

Portes ouvertes de la miellerie