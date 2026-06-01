PORTES OUVERTES Mont Bien Être Montperreux
PORTES OUVERTES Mont Bien Être Montperreux samedi 20 juin 2026.
Montperreux
PORTES OUVERTES Mont Bien Être
11 rue François Isidore Gagelin Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Nous avons le plaisir de vous inviter à nos portes ouvertes le samedi 20 juin 2026 au sein de notre cabinet de thérapie holistique.
À cette occasion, venez découvrir un lieu dédié au bien-être, à l’écoute et à l’harmonie du corps et de l’esprit.
Au programme
Visite des locaux dans une ambiance chaleureuse et apaisante
Présentation des différentes approches thérapeutiques proposées
Échanges avec les professionnelles pour mieux comprendre les bienfaits de chaque pratique
Ce moment convivial sera l’opportunité idéale pour poser vos questions, découvrir nos méthodes de travail et envisager un accompagnement personnalisé.
Que vous soyez simplement curieux(se) ou déjà engagé(e) dans une démarche de mieux-être, nous serons ravies de vous accueillir et de partager avec vous notre univers. .
11 rue François Isidore Gagelin Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 02 19
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English : PORTES OUVERTES Mont Bien Être
L’événement PORTES OUVERTES Mont Bien Être Montperreux a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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