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Portes ouvertes : Syded du Lot, Valotri – Syded du Lot, Catus

samedi 19 septembre 2026 · Valotri - Syded du Lot · Catus

Portes ouvertes : Syded du Lot, Valotri – Syded du Lot, Catus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Valotri - Syded du Lot
Adresse
504 Route des Matalines, 46150 Catus
Ville
46150 Catus
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Portes ouvertes : Syded du Lot Samedi 19 septembre, 10h00 Valotri – Syded du Lot Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !

  • Visites du centre de tri

  • Réemploi & réparation

  • Activités ludiques

  • Ateliers zéro déchet

  • Jardinage durable

  • Grand jeu 30 ans/30 cadeaux avec tirage au sort en direct …

Valotri – Syded du Lot 504 Route des Matalines, 46150 Catus Catus 46150 Lot Occitanie
Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !

©Syded du Lot

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