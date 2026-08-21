AGENDA · Catus
Portes ouvertes : Syded du Lot, Valotri – Syded du Lot, Catus
samedi 19 septembre 2026 · Valotri - Syded du Lot · Catus
Informations pratiques
Portes ouvertes : Syded du Lot Samedi 19 septembre, 10h00 Valotri – Syded du Lot Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !
Visites du centre de tri
Réemploi & réparation
Activités ludiques
Ateliers zéro déchet
Jardinage durable
Grand jeu 30 ans/30 cadeaux avec tirage au sort en direct …
Valotri – Syded du Lot 504 Route des Matalines, 46150 Catus Catus 46150 Lot Occitanie
Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !
©Syded du Lot
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