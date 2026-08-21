Portes ouvertes : Syded du Lot, Valotri – Syded du Lot, Catus

samedi 19 septembre 2026 · Valotri - Syded du Lot · Catus

Informations pratiques

Portes ouvertes : Syded du Lot Samedi 19 septembre, 10h00 Valotri – Syded du Lot Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !

Visites du centre de tri

Réemploi & réparation

Activités ludiques

Ateliers zéro déchet

Jardinage durable

Grand jeu 30 ans/30 cadeaux avec tirage au sort en direct …

Valotri – Syded du Lot 504 Route des Matalines, 46150 Catus Catus 46150 Lot Occitanie

Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !

©Syded du Lot