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AGENDA · Saint-Affrique

Portes ouvertes Tango Argentin Saint-Affrique

lundi 14 septembre 2026 · Saint-Affrique

Portes ouvertes Tango Argentin Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Affrique

Portes ouvertes Tango Argentin

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14 2026-09-21

Venez nombreux pour découvrir les cours de Tango Argentin !
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Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 33 58 60  rockalatina12@gmail.com

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English :

Come one, come all to discover Argentine tango classes!

L’événement Portes ouvertes Tango Argentin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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