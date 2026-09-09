AGENDA · Saint-Affrique
Portes ouvertes Tango Argentin Saint-Affrique
lundi 14 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Portes ouvertes Tango Argentin
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-21
Venez nombreux pour découvrir les cours de Tango Argentin !
-cours de Tango Argentin avec Olivier et Marianne .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 33 58 60 rockalatina12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to discover Argentine tango classes!
L’événement Portes ouvertes Tango Argentin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Cinéma Tad l’explorateur et la lampe magique Saint-Affrique 9 septembre 2026
- Cinéma Mutiny Saint-Affrique 9 septembre 2026
- Cinéma Juste pour une nuit Saint-Affrique 9 septembre 2026
- Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique 10 septembre 2026
- Vide-Greniers Saint-Affrique 12 septembre 2026