AGENDA · Saint-Affrique
Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique
jeudi 10 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Spectacle Monsieur Tristan
19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Stand up et musique avec Monsieur Tristan
Pensez à réserver 3 .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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