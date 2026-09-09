Informations pratiques

Saint-Affrique

Spectacle Monsieur Tristan

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Stand up et musique avec Monsieur Tristan

Pensez à réserver 3 .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)