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AGENDA · Saint-Affrique

Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique

jeudi 10 septembre 2026 · Saint-Affrique

Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
19 Boulevard de la République
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif
3 Tarif de base plein tarif Prix par personne

Saint-Affrique

Spectacle Monsieur Tristan

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Stand up et musique avec Monsieur Tristan
Pensez à réserver 3  .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie   leglass12@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Monsieur Tristan Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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