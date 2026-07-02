Portrait de famille, Médiathèque André Malraux, Béziers

Informations pratiques

Portrait de famille Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque André Malraux Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

En famille, prenez la pose à la MAM ! Grimaces, câlins, fous rires… capturez votre complicité et repartez avec un portrait plein de vie. Un moment ludique à partager ensemble. Seule condition: venir en tribu, petits et grands réunis !

Médiathèque André Malraux 1 Place du 14 Juillet, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0499410550 http://www.mediatheque-beziers.agglo.org La médiathèque André Malraux de Béziers Méditerranée a ouvert ses portes au public en septembre 2008.

Dans un bâtiment résolument moderne, concentré de recherche architecturale, de haute technologie, de techniques de développement durable, signé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 150 000 documents tous supports (livres, BD, DVD, presse, CD,…) sont à la disposition de tous et invitent à de multiples découvertes culturelles.

Biblis en folie 2026

©Médiathèque André Malraux Béziers