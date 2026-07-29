Portrait de Ludmilla en Nina Simone Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Portrait de Ludmilla en Nina Simone Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

– de 30 ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle, relais

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 19:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-02

À travers ce portrait dialogué et chanté d’une artiste passionnée, Nina Simone renaît sous les traits de Ludmilla Dabo, accompagnée par la guitare et le jeu complice de David Lescot. Deux vies, deux destins pour un même talent et un même engagement.

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Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

Through this portrait—told through dialogue and song—of a passionate artist, Nina Simone is brought to life by Ludmilla Dabo, accompanied by David Lescot’s guitar and seamless interplay. Two lives, two destinies, yet the same talent and the same commitment.

L’événement Portrait de Ludmilla en Nina Simone Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême