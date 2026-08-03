PORTRAIT DE RITA THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PORTRAIT DE RITA

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Laurène Marx peint le portrait sensible de Rita Nkat Bayang dans un stand-up triste.

Rita arrive en Belgique de Yaoundé. Femme d’affaires accomplie au Cameroun, elle devient en Europe la cible d’un homme blanc violent et voit toute sa vie se dégrader lentement. Un jour, son fils, un enfant noir de neuf ans, se retrouve plaqué au sol par la police après un mouvement de colère face au racisme qu’il subit.

Portrait de Rita est issu de la rencontre de Laurène Marx avec Rita Nkat Bayang et la performeuse belge Bwanga Pilipili. Après des entretiens réalisés par les deux artistes avec Rita, la pièce naît de ces trois regards celui de Rita Nkat Bayang, qui fait face au racisme systémique, celui de Bwanga Pilipili, qui vit cette même violence et en analyse avec précision les mécanismes, et celui de Laurène Marx, autrice trans blanche, qui mêle expériences de la blanchité et de la fétichisation et de la déshumanisation.

Avertissement Ce spectacle contient des descriptions de violences sexistes, sexuelles, conjugales et à caractère raciste. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

Laurène Marx paints a sensitive portrait of Rita Nkat Bayang in a melancholic stand-up routine.

L’événement PORTRAIT DE RITA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE