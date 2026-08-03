PORTRAIT D’ORCHESTRE HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PORTRAIT D’ORCHESTRE

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 35 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 18:00:00

fin : 2027-01-23 19:00:00

Date(s) :

2027-01-21 2027-01-23

Portrait d’orchestre, ou la Symphonie n°3 de Beethoven (la fameuse Héroïque ), telle qu’on ne l’a jamais vue .

Quintessence du répertoire de l’orchestre symphonique, cette œuvre dédiée à un grand homme se métamorphose soudainement en un portrait de l’orchestre lui-même, à travers celui des instrumentistes qui le composent. Tel est le projet proposé par le metteur en scène Aurélien Bory, à travers un dispositif scénique et vidéo ingénieux projetant en temps réel le visage de chaque musicien sur un écran. Sans chef pour les diriger, les musiciens vont se placer dans une situation rare d’attention et d’écoute. Un retour à l’instinct musical pour célébrer le génie de Beethoven en cette année qui marque le bicentenaire de sa mort. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

A Portrait of an Orchestra, or Beethoven’s Symphony No. 3 (the famous Eroica ), as we’ve never seen it before.

L’événement PORTRAIT D’ORCHESTRE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE