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PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers

PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers samedi 16 mai 2026.

Adresse : rue de Monte Cassino

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Béziers

PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD

rue de Monte Cassino Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Une création Gym Prod mêlant humour, acrobaties et émotions, avec repas du traiteur Les Savouries.
La compagnie GYM PROD vous propose de découvrir son spectacle Portrait Family , une création originale mêlant humour, acrobaties et émotions dans une atmosphère singulière.
Repas assuré par le traiteur Les Savouries.   .

rue de Monte Cassino Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 86 01 46 

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English : PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD

A Gym Prod creation combining humor, acrobatics and emotion, with a meal by caterer Les Savouries.

L’événement PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34

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