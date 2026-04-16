PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers
PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers samedi 16 mai 2026.
Béziers
PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD
rue de Monte Cassino Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Une création Gym Prod mêlant humour, acrobaties et émotions, avec repas du traiteur Les Savouries.
La compagnie GYM PROD vous propose de découvrir son spectacle Portrait Family , une création originale mêlant humour, acrobaties et émotions dans une atmosphère singulière.
Repas assuré par le traiteur Les Savouries. .
rue de Monte Cassino Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 86 01 46
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English : PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD
A Gym Prod creation combining humor, acrobatics and emotion, with a meal by caterer Les Savouries.
L’événement PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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