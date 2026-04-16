Béziers

PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD

rue de Monte Cassino Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une création Gym Prod mêlant humour, acrobaties et émotions, avec repas du traiteur Les Savouries.

La compagnie GYM PROD vous propose de découvrir son spectacle Portrait Family , une création originale mêlant humour, acrobaties et émotions dans une atmosphère singulière.

Repas assuré par le traiteur Les Savouries. .

rue de Monte Cassino Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 86 01 46

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English : PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD

A Gym Prod creation combining humor, acrobatics and emotion, with a meal by caterer Les Savouries.

L’événement PORTRAIT FAMILY PAR GYM PROD Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34