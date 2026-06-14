Portrait hypothétique de deux tueurs en série Théâtre Ouvert Paris
Portrait hypothétique de deux tueurs en série Théâtre Ouvert Paris lundi 22 février 2027.
À partir de ce fait divers réel, Yacine Sif El Islam mêle
archives, fiction et autofiction pour interroger les violences sociales,
intimes et collectives qui traversent les corps.
Thierry P. et Jean-Thierry M. flambent, s’aiment et tuent. Dans le Paris des années 1980, ces deux amants, toxicomanes et rois de la nuit, assassinent des femmes âgées et installent la peur sur la ville, jusqu’à ce que la prison, pour l’un, et la mort, pour l’autre, les rattrapent.
Du lundi 22 février 2027 au samedi 06 mars 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h00
jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h30
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 20h30
payant
De 8 à 20 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-22T20:30:00+01:00
fin : 2027-03-06T20:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-22T19:30:00+02:00_2027-02-22T20:30:00+02:00;2027-02-23T19:30:00+02:00_2027-02-23T20:30:00+02:00;2027-02-24T19:30:00+02:00_2027-02-24T20:30:00+02:00;2027-02-25T20:30:00+02:00_2027-02-25T21:30:00+02:00;2027-02-26T20:30:00+02:00_2027-02-26T21:30:00+02:00;2027-02-27T18:00:00+02:00_2027-02-27T19:00:00+02:00;2027-03-01T19:30:00+02:00_2027-03-01T20:30:00+02:00;2027-03-02T19:30:00+02:00_2027-03-02T20:30:00+02:00;2027-03-03T19:30:00+02:00_2027-03-03T20:30:00+02:00;2027-03-04T20:30:00+02:00_2027-03-04T21:30:00+02:00;2027-03-05T20:30:00+02:00_2027-03-05T21:30:00+02:00;2027-03-06T18:00:00+02:00_2027-03-06T19:00:00+02:00
Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/portrait-hypothetique-de-deux-tueurs-en-serie-2/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/
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