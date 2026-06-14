Portrait hypothétique de deux tueurs en série Théâtre Ouvert Paris

À partir de ce fait divers réel, Yacine Sif El Islam mêle

archives, fiction et autofiction pour interroger les violences sociales,

intimes et collectives qui traversent les corps.

Thierry P. et Jean-Thierry M. flambent, s’aiment et tuent. Dans le Paris des années 1980, ces deux amants, toxicomanes et rois de la nuit, assassinent des femmes âgées et installent la peur sur la ville, jusqu’à ce que la prison, pour l’un, et la mort, pour l’autre, les rattrapent.

Du lundi 22 février 2027 au samedi 06 mars 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 20h30

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-22T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-06T20:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-22T19:30:00+02:00_2027-02-22T20:30:00+02:00;2027-02-23T19:30:00+02:00_2027-02-23T20:30:00+02:00;2027-02-24T19:30:00+02:00_2027-02-24T20:30:00+02:00;2027-02-25T20:30:00+02:00_2027-02-25T21:30:00+02:00;2027-02-26T20:30:00+02:00_2027-02-26T21:30:00+02:00;2027-02-27T18:00:00+02:00_2027-02-27T19:00:00+02:00;2027-03-01T19:30:00+02:00_2027-03-01T20:30:00+02:00;2027-03-02T19:30:00+02:00_2027-03-02T20:30:00+02:00;2027-03-03T19:30:00+02:00_2027-03-03T20:30:00+02:00;2027-03-04T20:30:00+02:00_2027-03-04T21:30:00+02:00;2027-03-05T20:30:00+02:00_2027-03-05T21:30:00+02:00;2027-03-06T18:00:00+02:00_2027-03-06T19:00:00+02:00

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/portrait-hypothetique-de-deux-tueurs-en-serie-2/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



Afficher la carte du lieu Théâtre Ouvert et trouvez le meilleur itinéraire

