Portrait hypothétique de deux tueurs en série, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Portrait hypothétique de deux tueurs en série Mercredi 13 janvier 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:00:00+01:00

Thierry P. et Jean-Thierry M. flambent, s’aiment et tuent. Dans le Paris des années 80, ces deux amants, toxicomanes et rois de la nuit, assassinent des vieilles femmes et installent la peur sur la ville, jusqu’à ce que la prison, pour l’un, et la mort, pour l’autre, les rattrapent. Après sa trilogie Spécimen, Yacine Sif El Islam quitte l’écriture de soi pour remonter le fil d’autres existences, celles de « ces corps pauvres, pédés, métissés, empêchés ». Dans la tradition théâtrale du Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, la pièce s’inspire d’un fait divers réel et mêle archives, fiction et autofiction pour dresser le portrait fragmenté de corps abîmés par le racisme, la domination sociale et les violences intimes. Sans chercher ni à excuser ni à juger, elle expose ce qui naît lorsque la violence subie devient violence exercée, et interroge la part collective de cette dérive.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/portrait-hypothetique-de-deux-tueurs-en-serie-13012027-1900 »}]

Sur les traces de deux tueurs en série, Yacine Sif El Islam trempe son écriture aiguisée dans l’adaptation fictionnelle d’un fait divers des années 80. Avec la violence, toujours, comme obsession.