Portraits croisés, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Portraits croisés Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

C’est un spectacle de chansigne, une mise en scène de chansons entièrement en langue des signes, une comédie vusicale (comédie musicale signée) composée sur les douze chansons du dernier album de Stromae : Multitude

C’est une dizaine de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France

Par la Cie Les Petites Mains

cie Les petites mains