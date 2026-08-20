Portraits croisés, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Portraits croisés Samedi 3 octobre, 15h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – À partir de 7 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:45:00+02:00

Rendez-vous le samedi 3 octobre à 15h à la médiathèque pour un spectacle de la Cie Les Petites Mains !

C’est un spectacle de chansigne, une mise en scène de chansons entièrement en langue des signes, une comédie vusicale (comédie musicale signée) composée sur les douze chansons du dernier album de Stromae : Multitude.

Portraits croisés, c’est une dizaine de personnages qui viennent parler de la vie, de la parentalité, de la dépression, des relations amoureuses, des petites gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions.

dans le cadre des Nuits des Bibliothèques

Gratuit – À partir de 7 ans – Durée 45 mn – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]

Rendez-vous le samedi 3 octobre à 15h à la médiathèque pour un spectacle de la Cie Les Petites Mains !

©Morgane Guilbaud