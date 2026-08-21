Portraits d’antan, Musée des Vans, Les Vans

Informations pratiques

Portraits d’antan Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des Vans Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Léa Giordanengo initie les participants à l’art de la photographie ancienne avec sa street box : pose, lumière et chimie sont au coeur de l’expérience pour réussir un portrait hors du temps.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475370862 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee https://www.facebook.com/MuseedesVans/ Archéologie préhistorique. Géologie. Ethnologie locale.

Léa Giordanengo initie les participants à l’art de la photographie ancienne avec sa street box : pose, lumière et chimie sont au coeur de l’expérience pour réussir un portrait hors du temps.