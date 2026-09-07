Portraits, Le Carré Blanc – Expositions, Tinqueux

Informations pratiques

Portraits 21 novembre – 19 décembre Le Carré Blanc – Expositions Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00

Sam. 21 nov. > Sam. 19 déc.

Les photos présentées dans cette exposition sont le fruit d’une saison passée à photographier les spectacles de la programmation culturelle 2017/2018 du Carré Blanc. Ces images sont issues des rencontres entre les artistes et le photographe, souvent après la représentation, dans les loges ou lieux de repos de la salle de spectacle. Elles sont prises parfois sur l’instant, parfois posées selon les envies. Leur but est de montrer la vie des artistes dans les coulisses, que ce soit dans des moments d’intimité ou de rencontre avec le public, ce qui jalonne leur quotidien en dehors des représentations. Toutes les photos ont été prises avec un appareil argentique.

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Corentin Le Goff Tinqueux culture

Corentin Le Goff