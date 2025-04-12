Poser des mots sur la paix : visite guidée par l’écriture, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble

Informations pratiques

Poser des mots sur la paix : visite guidée par l’écriture 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Pour cette visite guidée par l’écriture, vous êtes invités à vous arrêter, à observer, à ressentir, puis à déposer vos mots sur la paix et ce qu’elle vous évoque.

Ici, la paix ne se définit pas, elle se vit et s’écrit, chacun à sa manière.

➡️​Une visite sensible et accessible à tous, qui ne demande aucune qualité littéraire préalable.

​A partir de 15 ans. Places limitées, réservation conseillée au 03.67.35.19.49 ou à contact@centreschweitzer.org.

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv [{« link »: « mailto:contact@centreschweitzer.org »}] Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour cette visite guidée par l’écriture, vous êtes invités à vous arrêter, à observer, à ressentir puis à déposer vos mots sur la paix et ce qu’elle vous évoque. Ici, la paix ne se définit pas, elle …

© Centre Schweitzer, Kaysersberg Vignoble