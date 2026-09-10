Posez toutes vos questions au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis !, Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis, Senlis
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis · Senlis
Informations pratiques
Posez toutes vos questions au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis ! 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.
Cette année, les métiers de la conservation et de la protection du patrimoine sont mis à l’honneur : venez à la rencontre des professionnels des musées afin de comprendre la manière dont l’histoire se raconte à travers le patrimoine conservé ! La visite des collections est en accès libre.
Musée d’Art et d’Archéologie & Musée de la Vénerie & Musée des Spahis 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 24 86 72 https://musees.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/museeAAsenlis
Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.
© Ville de Senlis
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