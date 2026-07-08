Post-Orientalist Express Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
mardi 29 septembre 2026 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Post-Orientalist Express Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 19:00:00
fin : 2026-09-29 19:30:00
Date(s) :
2026-09-29
Danse Pièce pour 9 interprètes créée à Sejong Center for the Performing Arts à Séoul
Une rencontre avec l’Asie, dans une joyeuse explosion de couleurs !
Coréenne et cosmopolite, Eun-Me Ahn, figure de l’avant-garde invitée dans les plus grands festivals
internationaux, l’enfant terrible de Séoul cultive son héritage culturel autant que sa formation new-yorkaise et poursuit sa croisade contre les clichés orientalistes. Elle questionne ce qui meut aujourd’hui la jeunesse asiatique légendes, tendances vestimentaires, culture pop et styles de danse sont poussés jusqu’à l’absurde, pour en révéler les contradictions. Au-delà de la dichotomie tradition modernité se profile la possibilité de redéfinir une identité culturelle. Un spectacle éblouissant porté par la figure de proue de la scène chorégraphique asiatique.
Durée 1h15 .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Post-Orientalist Express Opéra de Limoges
L’événement Post-Orientalist Express Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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