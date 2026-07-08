Post-Orientalist Express Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Post-Orientalist Express Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 19:00:00

fin : 2026-09-29 19:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Danse Pièce pour 9 interprètes créée à Sejong Center for the Performing Arts à Séoul

Une rencontre avec l’Asie, dans une joyeuse explosion de couleurs !

Coréenne et cosmopolite, Eun-Me Ahn, figure de l’avant-garde invitée dans les plus grands festivals

internationaux, l’enfant terrible de Séoul cultive son héritage culturel autant que sa formation new-yorkaise et poursuit sa croisade contre les clichés orientalistes. Elle questionne ce qui meut aujourd’hui la jeunesse asiatique légendes, tendances vestimentaires, culture pop et styles de danse sont poussés jusqu’à l’absurde, pour en révéler les contradictions. Au-delà de la dichotomie tradition modernité se profile la possibilité de redéfinir une identité culturelle. Un spectacle éblouissant porté par la figure de proue de la scène chorégraphique asiatique.

Durée 1h15 .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Post-Orientalist Express Opéra de Limoges

L’événement Post-Orientalist Express Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole