Informations pratiques

Châtenois

Pot d’accueil

100 rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 17:30:00

fin : 2026-08-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Pot d’accueil avec présence de producteurs locaux et bureau d’accueil ouvert jusqu’à 18h30

La commune invite les touristes à un pot d’accueil sur la terrasse de la Maison du Tourisme et du Patrimoine. Des producteurs locaux seront de la partie pour une dégustation et le bureau d’accueil prolonge ses horaires d’ouverture jusqu’à 18h30 pour les renseigner sur les activités à ne pas manquer. 0 .

100 rue du Maréchal Foch Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr

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English :

Welcome reception featuring local producers; the information desk will be open until 6:30 p.m.

L’événement Pot d’accueil Châtenois a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme