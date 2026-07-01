Pot d’accueil Châtenois
lundi 13 juillet 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Pot d’accueil
100 rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 17:30:00
fin : 2026-08-10 18:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Pot d’accueil avec présence de producteurs locaux et bureau d’accueil ouvert jusqu’à 18h30
La commune invite les touristes à un pot d’accueil sur la terrasse de la Maison du Tourisme et du Patrimoine. Des producteurs locaux seront de la partie pour une dégustation et le bureau d’accueil prolonge ses horaires d’ouverture jusqu’à 18h30 pour les renseigner sur les activités à ne pas manquer. 0 .
100 rue du Maréchal Foch Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr
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English :
Welcome reception featuring local producers; the information desk will be open until 6:30 p.m.
L’événement Pot d’accueil Châtenois a été mis à jour le 2026-07-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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