Pot d’accueil et moment festif Eaux-Bonnes
Pot d’accueil et moment festif Eaux-Bonnes dimanche 2 août 2026.
Eaux-Bonnes
Pot d’accueil et moment festif
Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le dimanche soir, aux Eaux-Bonnes, la mairie vous offre un petit verre dans le jardin Darralde pour se rencontrer et boire le verre de l’amitié.
Nous installerons ensuite tables, chaises, jeux afin d’accueillir le plus grand nombre.
Venez avec vos plats, vaisselle, couverts et boissons et pourquoi pas un dessert à partager et profitons ensemble de l’été au jardin ! Repli au casino si mauvais temps .
Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Pot d’accueil et moment festif
L’événement Pot d’accueil et moment festif Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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