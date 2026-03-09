Pot d’accueil Luxeuil-les-Bains
Pot d’accueil Luxeuil-les-Bains lundi 15 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Pot d’accueil
Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 16:00:00
fin : 2026-07-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07 2026-09-14
Pot d’accueil tous les lundis (sauf jours fériés lundi de Pâques, lundi de pentecôte), à 16h.
Découvrez les bons plans du moment, nos conseils et nos idées de sorties pour votre séjour, en compagnie de notre équipe.
Lieu de rendez-vous variable, en extérieur pour profiter des beaux jours ! Repli à l’Espace Frichet en cas de mauvais temps.
Infos sur le lieu, disponibles à l’Office de Tourisme. .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Pot d’accueil
L’événement Pot d’accueil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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