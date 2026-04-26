POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS OFFICE DE TOURISME Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS

OFFICE DE TOURISME 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:30:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Venez déguster nos spécialités locales tout en découvrant les activités que vous pourrez pratiquer pendant votre séjour.

Un moment de convivialité proposé par l’Office de Tourisme et ses partenaires. .

OFFICE DE TOURISME 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 info@pyrenees31.com

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English :

Come taste our local specialties while discovering the activities you can enjoy during your stay.

L’événement POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE