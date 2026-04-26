POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS OFFICE DE TOURISME Bagnères-de-Luchon
lundi 6 juillet 2026 · OFFICE DE TOURISME · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS
OFFICE DE TOURISME 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-08-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Venez déguster nos spécialités locales tout en découvrant les activités que vous pourrez pratiquer pendant votre séjour.
Un moment de convivialité proposé par l’Office de Tourisme et ses partenaires. .
OFFICE DE TOURISME 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 info@pyrenees31.com
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English :
Come taste our local specialties while discovering the activities you can enjoy during your stay.
L’événement POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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