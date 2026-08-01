Pot de clôture de l’exposition Encres et Peintures Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Pot de clôture de l’exposition Encres et Peintures

Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chambeugle Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pot de clôture de l’exposition Encres et Peintures de Sophie Garnier, présentée dans le cadre singulier de la Chapelle des Templiers de Chambeugle, à Charny Orée de Puisaye.

À travers ses encres et ses peintures, Sophie Garnier propose un univers sensible et poétique, où les formes, les matières et les nuances se rencontrent dans un dialogue entre spontanéité et délicatesse. Une invitation à prendre le temps de regarder, de ressentir et de se laisser porter par la richesse de son travail.

L’exposition sera ouverte du lundi au vendredi de 15h à 19h, ainsi que le samedi et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. .

Chapelle Saint-Aubin Chambeugle Chambeugle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 75 87 61 ccop@ccop.fr

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English : Pot de clôture de l’exposition Encres et Peintures

L’événement Pot de clôture de l’exposition Encres et Peintures Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !