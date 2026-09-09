Potager du Dauphin de Meudon : Portes ouvertes des ateliers, expositions , conférences , concert, Le Potager du Dauphin, Meudon

Informations pratiques

Potager du Dauphin de Meudon : Portes ouvertes des ateliers, expositions , conférences , concert 19 et 20 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Bienvenus au Potager du Dauphin pour un week end riche en rencontres et en évènements découvrez le programme exceptionnel célébrant à la fois patrimoine et savoir-faire rares.

️ Samedi 19 septembre

️ 11h-13h / 14h-19h — Hôtel des Métiers d’Art : portes ouvertes, rencontre avec les artisans dans leurs ateliers.

Découvrez les métiers de : iconographe, restaurateur de tableaux, modiste, laqueur, vitrailliste, tapissier, fresquiste, restaurateur de stylos, créateur de mode, héliograveur, menuisier, doreur.

⛪ 11h-13h — Chapelle Saint-Georges : visites flash par l’Atelier d’Icônes (15 min chacune).

️ 11h-16h — Chapelle Saint-Georges : visite libre.

11h-19h — Serres et Jardin comestible (Jardin d’Amélie) : visite et vente de plants.

️ 11h-13h / 14h-19h — Exposition Pavillon Seroussi (architecture), salon d’honneur de l’Hôtel des Métiers d’Art.

11h-13h / 14h-19h — Exposition photo de Nathalie Baetens — L’héliogravure (Atelier Heliog), atelier 12, 2ᵉ étage de l’Hôtel des Métiers d’Art.

15h — Conférence « Du calcaire à la fresque : secrets du blanc de Meudon » par Lillia Baudo, maître artisan d’art fresquiste (1h). Salle de conférence — Gratuit, entrée libre.

16h — Conférence sur la restauration des peintures murales de la chapelle Saint-Georges, par Gabriela Szatanik-Perrier (30 min). Salle de conférence — Gratuit, entrée libre.

17h — Concert « O Anima Mea » par l’ensemble Quam Dilecta, dans la chapelle Saint-Georges (1h).Gratuit, places limitées.

️ Dimanche 20 septembre

️ 11h-13h / 14h-19h — Hôtel des Métiers d’Art : portes ouvertes, rencontre avec les artisans dans leurs ateliers.

️ 11h-19h — Chapelle Saint-Georges : visite libre.

11h-19h — Serres et Jardin comestible (Jardin d’Amélie) : visite et vente de plants.

️ 11h-13h / 14h-19h — Exposition Pavillon Seroussi (architecture), salon d’honneur de l’Hôtel des Métiers d’Art.

11h-13h / 14h-19h — Exposition photo de Nathalie Baetens — L’héliogravure (Atelier Heliog), 2ᵉ étage de l’Hôtel des Métiers d’Art.

15h — Conférence « L’héliogravure, entre héritage et création » par Fanny Boucher, maître d’art héliograveur (1h).

Salle de conférence — Gratuit, entrée libre.

16h — Conférence sur la restauration des peintures murales de la chapelle Saint-Georges, par Gabriela Szatanik-Perrier (30 min).

Salle de conférence — Gratuit, entrée libre.

️ 17h — Visite commentée de la chapelle Saint-Georges par l’Atelier d’Icônes (1h).

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Visite libre, conférence, concert, exposition

©artisansdartmeudon