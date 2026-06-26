POTERIE | Atelier +8 ans Alice Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier +8 ans Alice

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique d’Alice aux pays des merveilles.

Découvrez des techniques de modelage pour façonner une sculpture d’Alice.

Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes.

Les jeudis pendant les vacances de juillet, de 14h00 à 15h30.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarif 11€/pers.

option cuisson 2,5 € / objet

Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.

Réservation obligatoire au 02.41.70.90.21 .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

A workshop to explore clay, based on the theme of *Alice in Wonderland*.

L’événement POTERIE | Atelier +8 ans Alice Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges