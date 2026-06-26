POTERIE | Atelier +8 ans Alice Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
jeudi 9 juillet 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier +8 ans Alice
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique d’Alice aux pays des merveilles.
Découvrez des techniques de modelage pour façonner une sculpture d’Alice.
Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes.
Les jeudis pendant les vacances de juillet, de 14h00 à 15h30.
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Tarif 11€/pers.
option cuisson 2,5 € / objet
Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.
Réservation obligatoire au 02.41.70.90.21 .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A workshop to explore clay, based on the theme of *Alice in Wonderland*.
L’événement POTERIE | Atelier +8 ans Alice Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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