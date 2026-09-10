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POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

jeudi 29 octobre 2026 · Le Fuilet · Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Fuilet
Adresse
2 Rue des Recoins
Ville
49270 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans)

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :
2026-10-29

Un stage d’initiation à la poterie pour les enfants de 9-14 ans (modelage et tournage !)
ÂGE | DE 9 à 14 ANS
DURÉE 2 JOURS
HORAIRES 10h00-12h30 et 13h30-16h30

NOMBRE DE PLACES 6 personnes maximum
NOMBRE DE PIECES 8 pièces maximum dont 3 émaillées

PROGRAMME
– Apprentissage des techniques de collage.
– Technique d’estampage
– Technique de la plaque.
-Technique du montage au colombin et/ou
à la boulette.
-Initiation au tour de potier pendant1h30.
-Finition des créations.

TARIF 100 €
ACOMPTE* (à la réservation) 50 €
*Acompte non remboursé. Stage non reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV

Inscription sur réservation
02 41 70 90 21
https://www.maisondupotier.net/fr/   .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21  maisondupotier49@gmail.com

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English :

An introductory pottery workshop for 9-14 year-olds (modelling and throwing!)

L’événement POTERIE | Stage de poterie de 2 jours pour enfants (9-14 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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