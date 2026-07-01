Potiche – Clémentine Célarié, Philippe Uchan, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Potiche – Clémentine Célarié, Philippe Uchan Jeudi 4 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T20:30:00+01:00 – 2027-03-04T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-04T20:30:00+01:00 – 2027-03-04T22:00:00+01:00

La comédie pétillante de Barillet et Grédy arrive sur la scène du Pin Galant. Un moment de théâtre réjouissant, une pièce mordante et visionnaire des années 70, à savourer avec Clémentine Célarié.

Suzanne Pujol, femme dévouée mais néanmoins héritière d’une usine de parapluies, est l’épouse de Robert, un homme au caractère ombrageux, qui dirige l’usine.

Une grève surprise oblige Robert, désavoué par le personnel, à céder sa place à Suzanne qui se révèle être une cheffe d’entreprise brillante et inattendue !

La complicité explosive des comédiens donne naissance à un moment de théâtre jubilatoire : l’énergie ardente et libre de Clémentine Célarié se mêle au comique raffiné de Philippe Uchan, tandis que Paloma complète ce duo avec une excentricité moderne et délicieuse. Gardons-nous des apparences : le pouvoir ne se trouve pas toujours là où on l’imagine, et chacun de nous recèle d’incroyables ressources !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/176/le_pin_galant/potiche »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La comédie pétillante de Barillet et Grédy arrive sur la scène du Pin Galant. Un moment de théâtre réjouissant, une pièce mordante et visionnaire des années 70, à savourer avec Clémentine Célarié. Potiche Théâtre