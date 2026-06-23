Potiche Roubaix

Roubaix

Potiche

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03 21:45:00

Date(s) :

2027-02-03 2027-02-04

Comédie de Barillet et Grédy | Mise en scène de Charles Templon

Lorsque Robert, patron despotique d’une usine de parapluies, s’effondre, son épouse Suzanne, jusqu’alors reléguée au rang de potiche , doit prendre la relève. Ce qui devait être une simple parenthèse se transforme en véritable métamorphose, bouleversant les rapports de force au sein de la famille comme de l’entreprise.

La mise en scène truculente de Charles Templon ravive l’élégance du genre, entre quiproquos savoureux et répliques assassines. Clémentine Célarié brille dans le rôle de Suzanne, entourée d’une distribution irrésistible portée par Hugo Bardin (Paloma), Jérôme Pouly, Benjamin Siksou et Alexie Ribes. Une comédie féroce et moderne qui souligne avec humour l’évolution de la place des femmes.

Comédie de Barillet et Grédy | Mise en scène de Charles Templon

Lorsque Robert, patron despotique d’une usine de parapluies, s’effondre, son épouse Suzanne, jusqu’alors reléguée au rang de potiche , doit prendre la relève. Ce qui devait être une simple parenthèse se transforme en véritable métamorphose, bouleversant les rapports de force au sein de la famille comme de l’entreprise.

La mise en scène truculente de Charles Templon ravive l’élégance du genre, entre quiproquos savoureux et répliques assassines. Clémentine Célarié brille dans le rôle de Suzanne, entourée d’une distribution irrésistible portée par Hugo Bardin (Paloma), Jérôme Pouly, Benjamin Siksou et Alexie Ribes. Une comédie féroce et moderne qui souligne avec humour l’évolution de la place des femmes. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A comedy by Barillet and Grédy | Directed by Charles Templon

When Robert, the despotic owner of an umbrella factory, collapses, his wife Suzanne—who until then had been relegated to the role of a “decorative wife”—must take over. What was supposed to be a brief interlude turns into a true metamorphosis, upending the balance of power within both the family and the company.

Charles Templon’s lively direction revives the elegance of the genre, with delightful misunderstandings and cutting one-liners. Clémentine Célarié shines in the role of Suzanne, surrounded by an irresistible cast led by Hugo Bardin (Paloma), Jérôme Pouly, Benjamin Siksou, and Alexie Ribes. A fierce and modern comedy that humorously highlights the changing role of women.

L’événement Potiche Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme