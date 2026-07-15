Potiche Thionville

Informations pratiques

Thionville

Potiche

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-03-31 20:00:00

fin : 2027-03-31 23:00:00

Date(s) :

2027-03-31

Dans la ville tranquille de Sainte-Gudule, rien ne semble pouvoir troubler la vie bien rangée de la famille Pujol. Et pourtant… Quand Robert, patron austère d’une usine de parapluies, est victime d’un malaise, son épouse Suzanne se voit contrainte de reprendre les rênes de l’entreprise. Docile et dévouée, Suzanne se révèle finalement une cheffe d’entreprise brillante et inattendue !

Sous l’œil vif du metteur en scène Charles Templon, la complicité explosive des comédiens donne naissance à un moment de théâtre jubilatoire l’énergie ardente et libre de Clémentine Célarié se mêle au comique de Paloma qui complète avec une excentricité moderne et délicieuse cette comédie folle et débridée.

Autour de ce duo, Jérôme Pouly, fort de son passage à la Comédie-Française, Benjamin Siksou et Alexie Ribes enrichissent le spectacle d’une vivacité et d’un rythme réjouissant.

Venez savourer cette comédie mordante et visionnaire des années 70, et gardez-vous des apparences le pouvoir ne se trouve pas toujours là où on l’imagine, et chacun de nous recèle d’incroyables ressources.Tout public

45 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

In the quiet town of Sainte-Gudule, nothing seems capable of disrupting the Pujol family’s well-ordered life. Or does it? When Robert, the stern owner of an umbrella factory, falls ill, his wife Suzanne is forced to take over the reins of the business. Docile and devoted, Suzanne ultimately proves to be a brilliant and unexpected business leader!

Under the keen eye of director Charles Templon, the actors’ explosive chemistry gives rise to a jubilant theatrical moment: theClémentine Célarié’s fiery, free-spirited energy blends with Paloma’s comedic timing, whose delightful, modern eccentricity perfectly complements this wild and unrestrained comedy.

Alongside this duo, Jérôme Pouly—drawing on his experience at the Comédie-Française—along with Benjamin Siksou and Alexie Ribes, enrich the show with lively energy and a joyful rhythm.

Come savor this biting and visionary comedy from the 1970s, and don’t be fooled by appearances: power isn’t always where you’d expect it to be, and each of us possesses incredible resources.

L’événement Potiche Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME