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POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE Sète

POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE Sète vendredi 22 janvier 2027.

Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Tarif
8 8 15

Sète

POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

Ici la parole est aux filles de l’Ogre, en particulier la plus jeune qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres.
Ici la parole est aux filles de l’Ogre, en particulier la plus jeune qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres. Comme elle a beaucoup lu, elle reconnaît l’histoire… et comprend ce qui l’attend. S’enchaînent des situations burlesques où l’humour masque le drame familial lourd de menaces.

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Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

Here, the Ogre’s daughters have their say, especially the youngest one, who doesn’t eat meat and spends her days reading books.

L’événement POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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