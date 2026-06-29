POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE Sète vendredi 22 janvier 2027.

Sète

POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Ici la parole est aux filles de l’Ogre, en particulier la plus jeune qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres.

Ici la parole est aux filles de l’Ogre, en particulier la plus jeune qui ne mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres. Comme elle a beaucoup lu, elle reconnaît l’histoire… et comprend ce qui l’attend. S’enchaînent des situations burlesques où l’humour masque le drame familial lourd de menaces.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Here, the Ogre’s daughters have their say, especially the youngest one, who doesn’t eat meat and spends her days reading books.

L’événement POUCET, POUR LES GRANDS | GILLES GRANOUILLET AZYADÉ BASCUNANA LA CHOUETTE BLANCHE Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau