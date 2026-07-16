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AGENDA · Villages du Lac de Paladru

Poucette – Ars’Scène Le Pin – Villages du Lac de Paladru (38), Salle du Carré d’Ars, Villages du Lac de Paladru

vendredi 20 novembre 2026 · Salle du Carré d'Ars · Villages du Lac de Paladru

Poucette – Ars’Scène Le Pin – Villages du Lac de Paladru (38), Salle du Carré d’Ars, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Salle du Carré d'Ars
Adresse
116 route de Virieu, 38730 Villages du Lac de Paladru
Ville
38730 Villages du Lac de Paladru
Département
Isère

Poucette – Ars’Scène Le Pin – Villages du Lac de Paladru (38) Vendredi 20 novembre, 09h30, 14h30, 18h30 Salle du Carré d’Ars Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T10:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T18:30:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Salle du Carré d’Ars 116 route de Virieu, 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans

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