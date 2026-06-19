Poucette Centre Culturel et Social de la Pépinière Belfort

vendredi 23 octobre 2026 · Centre Culturel et Social de la Pépinière · Belfort

Informations pratiques

Belfort

Poucette

Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23

Un spectacle de sable inspiré du célèbre conte de Hans Christian Andersen sur une toute petite fille et ses aventures extraordinaires.

Sur scène, un monde magique prend vie les fleurs s’épanouissent, les elfes s’envolent et des personnages merveilleux apparaissent. L’histoire de la Petite Poucette se déroule sous les yeux du public grâce à l’art unique de l’animation de sable en direct.

Au son de la musique classique et de la voix d’un comédien, l’artiste crée des images avec du sable en temps réel. Les tableaux naissent, se transforment et disparaissent pour laisser place à la scène suivante du conte. C’est un voyage visuel captivant qui émerveille aussi bien les enfants que les adultes.

La Petite Poucette est une histoire belle et touchante sur la bonté, le courage et la recherche de sa place dans le monde. .

Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Poucette

L’événement Poucette Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)