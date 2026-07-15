Informations pratiques

Béziers

POUDRE PAR LA COMPAGNIE DORÉ

boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Une odyssée poétique portée par quatre clowns, à la rencontre de Beckett, Vivaldi et Joan Mitchell.

Quatre clowns, quatre solos, quatre voix qui se répondent pour donner naissance à une seule et même œuvre. Inspirée des peintures de Joan Mitchell, de la dramaturgie de Samuel Beckett et des Quatre Saisons de Vivaldi, cette création se déploie en quatre tableaux, chacun proposant une approche singulière de la quête de sens et de l’existence.

La compagnie Doré développe une démarche artistique à la croisée du clown et des écritures contemporaines. Les arts plastiques, la musique, la danse et la poésie nourrissent ses créations, faisant du dialogue entre les disciplines le cœur de son identité. Cette recherche sensible et exigeante est aujourd’hui présentée sur des scènes labellisées et dans des festivals de dimension internationale. .

boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : POUDRE PAR LA COMPAGNIE DORÉ

A poetic odyssey brought to life by four clowns, at the crossroads of Beckett, Vivaldi, and Joan Mitchell.

L’événement POUDRE PAR LA COMPAGNIE DORÉ Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34