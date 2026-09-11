Poule mouillée par Alexandre Berger et coup d’oeil sur la saison 26-27 – Portes ouvertes du Théâtre Massenet, Théâtre Massenet, Lille

Informations pratiques

Poule mouillée par Alexandre Berger et coup d’oeil sur la saison 26-27 – Portes ouvertes du Théâtre Massenet Samedi 19 septembre, 18h30 Théâtre Massenet Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Crapule est un être que tout effraie.

Confronté à une peur bleue du public autant qu’à la menace persistante d’un

orage tenace, il tente de s’abriter comme il peut.

Hélas, son seul refuge consiste en une vieille bassine trouée et ses tendres

diabolos.

Ce numéro (15min) sera suivi d’une présentation rapide de la saison 2026/2027 du Théâtre Massenet

Théâtre Massenet 4 rue Massenet 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320048165 http://www.theatre-massenet.com [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103801 »}]

Crapule est un être que tout effraie.

© Sarandersum