Poulpaphone (Zamdane) 25/09/2026 Boulogne-sur-Mer
Poulpaphone (Zamdane) 25/09/2026 Boulogne-sur-Mer vendredi 25 septembre 2026.
Boulogne-sur-Mer
Poulpaphone (Zamdane) 25/09/2026
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Une ambiance unique à l’Embarcadère, au cœur d’un décor portuaire brut et vibrant.
Le vendredi 25 septembre, l’Embarcadère accueille la première soirée du Poulpaphone aux sons hip hop et électro. Au programme Zamdane, Danyl, Romane Santarelli, Marta, Jeanette et MAJ … artistes reconnus du rap français et découvertes électro audacieuses se partagent l’affiche pour une soirée unique sur le port de Boulogne. Viens vibrer dans un décor industriel unique !
Réservez ici https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/poulpaphone-2026-pass-1-jour-billet/idmanif/658473/idtier/39950634 .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr
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English :
L’événement Poulpaphone (Zamdane) 25/09/2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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