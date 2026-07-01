Pour que les ailes tombent, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Pour que les ailes tombent 27 – 29 janvier 2027 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-27T18:30:00+01:00 – 2027-01-27T19:40:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:00:00+01:00 – 2027-01-29T21:10:00+01:00

Cie Cabas

Création 2026

Spectacle bilingue – français / Langue des signes française (LSF)

Pour que les ailes tombent, convoque au plateau sept acrobates mêlant voltige, acrobatie, danses contemporaines d’Afrique de l’Ouest, portés par des musiques live aux accents du monde. Un spectacle singulier où la langue des signes est prédominante.

Au cœur de cette création : la rencontre, le croisement, celui des corps, des cultures, des générations, des identités, des trajectoires et des imaginaires. Les lignes se croisent, les identités dialoguent, les différences s’accordent et se conjuguent pour faire naître, avec énergie et flamboyance, un espace de jeu commun, mouvant et fertile.

Entre force et délicatesse, cette création célèbre l’altérité, le collectif et la liberté. Elle esquisse un espace où chacun trouve sa place, sans jamais renoncer à sa singularité. Les artistes s’élancent, se rattrapent, se frôlent, s’étreignent et s’enlacent.

Une invitation à faire du lien et à croire, ensemble, en la force du vivre‑ensemble. La promesse d’un spectacle engagé, sensible et généreux, flamboyant et spectaculaire.

Mise en scène : Sophia Perez, Chorégraphe : Karine Noel, Auteur.e.s‑et interprètes : Lili Dufour (porteuse au cadre aérien, au sol et acrobate danseuse), Pierre‑Lucas Benoit (porteur au cadre aérien et au sol), Marie Lamothe (comédienne et adaptatrice en langue des signes française), Joseph Adando Kodjo (danseur, acrobate et porteur au sol), Zephyr (voltigeuse au cadre aérien et au sol), Antonio Arbues (acrobate danseur et porteur au sol, Chems Amrouche (chanteuse et musicienne)

INFO + Un temps de rencontre et d’échange sera proposé à l’issue de chaque représentation.

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 cirque danse

V.VERILLON