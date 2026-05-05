Pour une approche bilingue des œuvres, Musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône

Pour une approche bilingue des œuvres Samedi 23 mai, 20h00 Musée Vivant Denon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les élèves de 3ème PPM du lycée Niépce-Balleue présenteront leurs oeuvres ou objets coups de coeur au public, expliqueront leurs choix et proposeront également une approche en langue espagnol de leurs sélections : sous la forme d’un cartel, un livret ou d’une piste audio.

Bénéficiez d’un parcours de visite bilingue lors de la nuit des musées !

Musée Vivant Denon Place de l’Hotel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385947441 https://www.museedenon.com École de dessin gratuite avant de devenir musée, le musée Denon rassemble dès son origine des témoignages de cultures locales et européennes.

En 1821, Chalon-sur-Saône fut parmi les premières villes de France à créer une école gratuite de dessin, conservant une collection d’œuvres d’art au sein du bâtiment pour l’enseignement artistique.

En 1866, Jules Chevrier, conseiller municipal chalonnais, obtient la création d’un musée consacré aux richesses du patrimoine.

Dans les années 1970, à l’arrivée du conservateur et archéologue Louis Bonnamour, des opérations de recherches subaquatiques, inédites en Europe, sont menées dans la Saône. Celles-ci enrichissent considérablement les collections de la section archéologie.

À ce jour, la collection du musée Denon est riche de plus de 25 000 objets archéologiques, 11 000 sculptures, œuvres graphiques, objets ethnographiques, ponctuant 100 000 ans d’histoire. Parking de l’Hôtel de Ville (payant), lignes 11 et 5 arrêt « Niépce Espace des Arts », Le pouce arrêt « rue Gloriette ».

Nuit européenne des musées

© musée Vivant Denon