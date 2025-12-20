POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHES – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHES Début : 2026-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Les hommes veulent du sexe, les femmes de l’amour. Et si c’était plutôt l’inverse ?À 40 ans, Marie rêve de changement, de voyages, d’imprévus… Vincent, lui, aime ses pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-Plage.Et pour enfoncer le clou, entre Marie et Vincent, au lit, c’est pas la fête ! Et si la crise de la quarantaine n’était pas réservée qu’aux hommes…Une comédie tendre et surprenante qui répond à cette question : est-ce que vibrer, c’est tromper ?De Yanik VabreA Savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33