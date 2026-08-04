Pourparlers Le Mans
mardi 1 décembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Pourparlers
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01 21:00:00
Date(s) :
2026-12-01 2026-12-02
À quoi pensent deux amies avant leur spectacle de danse ? Grâce à cette pièce de la compagnie mancelle Et alors !, vous saurez absolument tout des émois, des doutes, des joies et des frayeurs qui étreignent leurs cœurs avant que leurs corps ne s’élancent sous les feux des projecteurs. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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L’événement Pourparlers Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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