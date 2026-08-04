Informations pratiques

Le Mans

Pourparlers

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 21:00:00

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-02

À quoi pensent deux amies avant leur spectacle de danse ? Grâce à cette pièce de la compagnie mancelle Et alors !, vous saurez absolument tout des émois, des doutes, des joies et des frayeurs qui étreignent leurs cœurs avant que leurs corps ne s’élancent sous les feux des projecteurs. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Pourparlers Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72