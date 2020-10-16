Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ? – Cie Abri Anima, Le Grand Sud, Lille

Informations pratiques

Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ? – Cie Abri Anima Vendredi 16 octobre, 20h00 Le Grand Sud Nord

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00

Lina vit avec la certitude que son père est mort noyé sur une plage marocaine quand elle était âgée de 11 ans.

Quand elle apprend qu’il vient seulement de mourir, elle décide de se rendre dans sa maison dont elle vient d’hériter, persuadée d’y trouver une réponse à ses tourments. Sur place, elle fait la découverte d’une pièce secrète : « Le Cabinet Rouge ». Son exploration ravive les souvenirs responsables de son amnésie et entraîne une succession de phénomènes anormaux.

Pour y mettre un terme, Lina doit remonter le fil de son histoire familiale, de ses non-dits, plonger dans les ramifications qui les lient à l’histoire politique marocaine et en exhumer les fantômes. Tel un rite initiatique, l’épreuve de la maison permettra à Lina de conquérir sa liberté.

Spectacle programmé dans le cadre de la saison Méditerranée 2026.

Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ?

Compagnie Abri Anima

Vendredi 16 octobre à 20h

À partir de 14 ans

Billetterie sur : resagrandsud@mairie-lille.fr / 03 20 88 89 90

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Texte et mise en scène : Sarah Mordy ; Interprétation : Lola Felouzis, Thomas Germaine, Slimane Majdi ; Avec les voix de : Anne Dolan, Gilles Nicolas ; Dramaturgie : Leslie Menahem ; Assistanat à la mise en scène : Marion Morvan ; Son : Serge Sentis ; Vidéo : Victor-Hadrien ; Lumière : Agathe Patonnier ; Chorégraphie : Léonore Zurflüh ; Scénographie : Lou Chenivesse ; Régie générale/son/vidéo : Léo Rossi-Roth Régie plateau : Alice Carpentier ; Avec l’aimable participation de : Laetitia Gayet et Malika M’Sahel ; Administration et production : Adeline Bodin ; Relations presse : Murielle Richard ; Traduction : Malika M’Sahel ; Production : ABRI ANIMA ; Coproductions : La Croisée#3, Théâtre Exchange/Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens et le Théâtre Massenet de Lille ;

Avec l’aide du Ministère de la Culture, Théâtre du Nord, Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts-de-France ; Avec l’aide de la Région Hauts-de-France (aide à l’émergence), de la DRAC Hauts-de-France (aide au projet), de la Ville de Lille (aide à la création), de l’Oiseau-Mouche dans le cadre du dispositif résidence TREMPLIN de la DRAC Hauts-de-France (saison 2021/2022), de la SPEDIDAM, du Théâtre Massenet ;

Avec le soutien de l’Oiseau-Mouche, du Théâtre du Nord Centre Dramatique National Lille/Tourcoing, du Théâtre Gérard-Philipe – Centre Dramatique National de Saint-Denis dans le cadre de ses compagnonnages (saison 2021/2022), du 232U/Théâtre de Chambre, de la Maison Maria Casarès, de Stello Productions, du Clos des Bernardines.

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] [{« link »: « mailto:resagrandsud@mairie-lille.fr »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Croyant son père mort depuis l’enfance, Lina découvre ses secrets dans une maison au Maroc. Face aux fantômes et aux non-dits du passé, ce rite bouleversant devient le chemin de sa liberté.

Marion Morvan