Pourquoi on va mettre les voiles avec « Magellan », au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

De quoi ça parle ?

Allez, on

rouvre nos cours d’histoire-géo. Souvenez-vous : Magellan, c’est ce

grand navigateur portugais qui a accompli pour la première fois le tour du

monde par la mer au XVIe siècle, pour le compte de l’Espagne. Une aventure

humaine que l’on a adoré découvrir dans ce spectacle d’une heure dix, porté

par cinq fabuleux comédiens.

L’avis de la rédaction

Avec cette pièce inspirée du livre Magellan,

de Stefan Zweig, Claire Boust retrace l’épatante expédition du navigateur lusitanien,

parti bille en tête, en 1519, chercher la route qui mène de l’océan Atlantique

au Pacifique en passant par le sud du Chili, avec cinq navires, plus de 250 hommes… dont ne reviendront que 18 survivants trois ans plus tard. Sur scène,

cinq comédiens et quelques accessoires, qui sentent bon les embruns marins,

nous font revivre les grands épisodes de cette traversée. Avec eux, on affronte

les tempêtes, la faim, le froid, l’extrême chaleur, les mutineries, la lecture

de fausses cartes navales, la survie… mais aussi les désillusions.

Une complicité hors pair lie la

troupe masculine, qui n’hésite pas à casser le quatrième mur pour mieux jouer

avec le public. Un effet ébouriffant de modernité qui offre un autre regard sur

l’exploration maritime, à une époque où personne n’était certain que la Terre

était ronde. Une fresque humaine menée tambour battant, vivifiante comme une

bourrasque !

Khadija M.

« Magellan », au Funambule Montmartre (18e). ; Crédits : Presse

On réserve sa soirée !

Du jeudi au samedi, à 19 h ou 21 h selon les semaines

Les dimanches, à 18 h

Relâches : 24 et 25 décembre, 31 et 1er janvier

Comment raconter en un peu plus d’une heure le légendaire périple de Magellan autour du globe entre 1519 et 1522 ? C’est le défi relevé haut la main par la metteuse en scène Claire Boust au Théâtre Funambule Montmartre.

Du jeudi 03 décembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :

payant

Tarif plein : 32 € (+1 € de frais internet)

Tarif moins de 26 ans : 10 € (+0,9 € de frais internet)

Tarif réduit : 20 € (+1 € de frais internet)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T01:00:00+01:00

fin : 2027-02-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/magellan +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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