Pourquoi on va mettre les voiles avec « Magellan », au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris
jeudi 27 novembre 2025 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
De quoi ça parle ?
Allez, on
rouvre nos cours d’histoire-géo. Souvenez-vous : Magellan, c’est ce
grand navigateur portugais qui a accompli pour la première fois le tour du
monde par la mer au XVIe siècle, pour le compte de l’Espagne. Une aventure
humaine que l’on a adoré découvrir dans ce spectacle d’une heure dix, porté
par cinq fabuleux comédiens.
L’avis de la rédaction
Avec cette pièce inspirée du livre Magellan,
de Stefan Zweig, Claire Boust retrace l’épatante expédition du navigateur lusitanien,
parti bille en tête, en 1519, chercher la route qui mène de l’océan Atlantique
au Pacifique en passant par le sud du Chili, avec cinq navires, plus de 250 hommes… dont ne reviendront que 18 survivants trois ans plus tard. Sur scène,
cinq comédiens et quelques accessoires, qui sentent bon les embruns marins,
nous font revivre les grands épisodes de cette traversée. Avec eux, on affronte
les tempêtes, la faim, le froid, l’extrême chaleur, les mutineries, la lecture
de fausses cartes navales, la survie… mais aussi les désillusions.
Une complicité hors pair lie la
troupe masculine, qui n’hésite pas à casser le quatrième mur pour mieux jouer
avec le public. Un effet ébouriffant de modernité qui offre un autre regard sur
l’exploration maritime, à une époque où personne n’était certain que la Terre
était ronde. Une fresque humaine menée tambour battant, vivifiante comme une
bourrasque !
- Khadija M.
On réserve sa soirée !
Du jeudi au samedi, à 19 h ou 21 h selon les semaines
Les dimanches, à 18 h
Relâches : 24 et 25 décembre, 31 et 1er janvier
Comment raconter en un peu plus d’une heure le légendaire périple de Magellan autour du globe entre 1519 et 1522 ? C’est le défi relevé haut la main par la metteuse en scène Claire Boust au Théâtre Funambule Montmartre.
Du jeudi 03 décembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :
payant
Tarif plein : 32 € (+1 € de frais internet)
Tarif moins de 26 ans : 10 € (+0,9 € de frais internet)
Tarif réduit : 20 € (+1 € de frais internet)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-27T01:00:00+01:00
fin : 2027-02-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/magellan +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/
Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les oiseaux au parc Montsouris Maison Paris Nature Paris 31 juillet 2026
- Aquarelle au jardin en famille Musée Zadkine PARIS 31 juillet 2026
- Visite guidée des collections Musée Zadkine PARIS 31 juillet 2026
- Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz, JASS CLUB, Paris 31 juillet 2026
- Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS 31 juillet 2026