Poussez les portes du quartier des Célestins, Garde républicaine – Quartier des Célestins, Paris

Informations pratiques

Poussez les portes du quartier des Célestins 19 et 20 septembre Garde républicaine – Quartier des Célestins Paris

Entrée gratuite et nominative. Merci de bien vouloir vous munir d’un justificatif de réservation le jour de votre venue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du quartier des Célestins et découvrez un lieu emblématique de l’histoire et du patrimoine de la Garde républicaine. Venez explorer ce site exceptionnel, son histoire, son architecture et l’univers des femmes et des hommes qui y perpétuent les traditions de la Gendarmerie nationale. Une occasion unique de découvrir autrement ce patrimoine vivant, au cœur de Paris.

Garde républicaine – Quartier des Célestins 18, boulevard Henri IV 75004 PARIS Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 0158282072 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine https://www.facebook.com/garde.republicaine;https://www.instagram.com/garde_republicaine_officiel [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/gr-journee-europeenne-du-patrimoine-2026 »}] À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de la caserne des Célestins et découvrez un lieu emblématique de l’histoire et du patrimoine de la Garde républicaine. Venez explorer ce site exceptionnel, son histoire, son architecture et l’univers des femmes et des hommes qui y perpétuent les traditions de la Gendarmerie nationale. Une occasion unique de découvrir autrement ce patrimoine vivant, au cœur de Paris. Accès piéton uniquement. Metro ligne 7 station Sully-Morland ou station Bastille ligne 1/5/8

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du quartier des Célestins et découvrez un lieu emblématique de l’histoire et du patrimoine de la Garde républicaine. Venez ce y…

© infographie GR