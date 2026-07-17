Poussières d’étoiles – Temps fort à l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille autour de l’exposition Le Ciel céleste, Observatoire de l’institut catholique de Lille, Lille

Informations pratiques

Poussières d’étoiles – Temps fort à l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille autour de l’exposition Le Ciel céleste 19 et 20 novembre Observatoire de l’institut catholique de Lille Nord

Capacité maximale : 16 participants par session.

Afin de garantir la qualité des échanges et le confort de visite, la participation se fera uniquement sur réservation à : www.univ-catholique.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T17:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T17:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

L’Observatoire de l’Université Catholique de Lille ouvre ses portes à l’artiste Hideyuki Ishibashi à l’occasion de Poussières d’étoiles, conçu comme le chapitre de clôture de son exposition personnelle Le Ciel Céleste, présentée à l’Espace Le Carré, espace municipal d’art contemporain de Lille, du 24 septembre au 22 novembre 2026.

Les visiteurs sont invités à découvrir les recherches, archives et processus de création à l’origine de l’exposition, tout en créant un dialogue entre imagination et observation scientifique. À travers des œuvres, des documents de recherche, des archives, des projections vidéo et l’observation directe du ciel nocturne, cet évènement explore la manière dont notre compréhension du cosmos est façonnée à la fois par la science et par l’imaginaire.

Au cœur du projet se trouve la rencontre entre les « étoiles imaginaires » — produites par les récits, les poussières, les archives et l’interprétation artistique — et les « étoiles réelles », observées grâce au télescope de l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille.

Les 19 et 20 novembre :

17h00 – 18h00 : présentation guidée, archives, projection vidéo, présentation de l’Observatoire et observation au télescope

18h00 – 19h00 : présentation guidée, archives, projection vidéo, présentation de l’Observatoire et observation au télescope

19h00 – 20h00 : présentation guidée, archives, projection vidéo, présentation de l’Observatoire et observation au télescope

Cet événement se déroule dans un lieu qui n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Observatoire de l’institut catholique de Lille 60 boulevard vauban Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.univ-catholique.fr »}]

L’Observatoire de l’Université Catholique de Lille ouvre ses portes à l’artiste Hideyuki Ishibashi à l’occasion de Poussières d’étoiles, conçu comme le chapitre de clôture de son exposition…

© Hideyuki Ishibashi / ADAGP