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Poussières d’étoiles – Temps fort à l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille autour de l’exposition Le Ciel céleste, Observatoire de l’institut catholique de Lille, Lille

jeudi 19 novembre 2026 · Observatoire de l'institut catholique de Lille · Lille

Poussières d’étoiles – Temps fort à l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille autour de l’exposition Le Ciel céleste, Observatoire de l’institut catholique de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Observatoire de l'institut catholique de Lille
Adresse
60 boulevard vauban
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Capacité maximale : 16 participants par session. Afin de garantir la qualité des échanges et le confort de visite, la participation se fera uniquement sur réservation à : www.univ-catholique.fr

Poussières d’étoiles – Temps fort à l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille autour de l’exposition Le Ciel céleste 19 et 20 novembre Observatoire de l’institut catholique de Lille Nord

Capacité maximale : 16 participants par session.
Afin de garantir la qualité des échanges et le confort de visite, la participation se fera uniquement sur réservation à : www.univ-catholique.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T17:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T17:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

L’Observatoire de l’Université Catholique de Lille ouvre ses portes à l’artiste Hideyuki Ishibashi à l’occasion de Poussières d’étoiles, conçu comme le chapitre de clôture de son exposition personnelle Le Ciel Céleste, présentée à l’Espace Le Carré, espace municipal d’art contemporain de Lille, du 24 septembre au 22 novembre 2026.
Les visiteurs sont invités à découvrir les recherches, archives et processus de création à l’origine de l’exposition, tout en créant un dialogue entre imagination et observation scientifique. À travers des œuvres, des documents de recherche, des archives, des projections vidéo et l’observation directe du ciel nocturne, cet évènement explore la manière dont notre compréhension du cosmos est façonnée à la fois par la science et par l’imaginaire.
Au cœur du projet se trouve la rencontre entre les « étoiles imaginaires » — produites par les récits, les poussières, les archives et l’interprétation artistique — et les « étoiles réelles », observées grâce au télescope de l’Observatoire de l’Université Catholique de Lille.

Les 19 et 20 novembre :

17h00 – 18h00 : présentation guidée, archives, projection vidéo, présentation de l’Observatoire et observation au télescope
18h00 – 19h00 : présentation guidée, archives, projection vidéo, présentation de l’Observatoire et observation au télescope
19h00 – 20h00 : présentation guidée, archives, projection vidéo, présentation de l’Observatoire et observation au télescope
Cet événement se déroule dans un lieu qui n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Observatoire de l’institut catholique de Lille 60 boulevard vauban Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.univ-catholique.fr »}]
L’Observatoire de l’Université Catholique de Lille ouvre ses portes à l’artiste Hideyuki Ishibashi à l’occasion de Poussières d’étoiles, conçu comme le chapitre de clôture de son exposition…

© Hideyuki Ishibashi / ADAGP

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