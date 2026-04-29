Précieux Trésors, un film de Marie Rameau suivi d’une rencontre et d’un atelier avec la réalisatrice Centre Paris Anim’ Clavel PARIS
Précieux Trésors, un film de Marie Rameau suivi d’une rencontre et d’un atelier avec la réalisatrice Centre Paris Anim’ Clavel PARIS jeudi 28 mai 2026.
Précieux Trésors, un film de Marie Rameau et Florence Evrard.
Ce court documentaire (15 mn) est issu des entretiens menés par
Marie Rameau, il sera suivi d’une rencontre originale proposée sous
forme d’atelier par la réalisatrice (durée de la rencontre atelier :
1h15)
Les femmes dont il est question dans ce film ont toutes été arrêtées et déportées pour faits de résistance. Face au processus de déshumanisation mis en œuvre par les nazis, elles parviennent à instaurer, dans le quotidien du camp, une autre forme de résistance.
Dessiner, écrire, coudre, broder… Elles détournent les matériaux avec lesquels elles sont contraintes à travailler pour la machine de guerre allemande et fabriquent des objets : broches brodées, bijoux, jouets, carnets, sous-vêtements, sacs et dessins qui sont autant de façons de montrer qu’elles ne sont pas des numéros, mais des êtres humains, autant de façons de résister. Montrer ces objets, écouter les histoires qui leur sont attachées, c’est une autre façon d’aborder la mémoire de la Résistance et de la Déportation. C’est autant parler des femmes qui sont revenues que préserver la mémoire de leurs compagnes tuées par les nazis. C’est partager les traces de cette force de vie qui a pris le dessus sur la barbarie.
A l’issue de la projection du documentaire, Marie Rameau propose au spectateur de fabriquer, dans une grande économie de moyen, un objet. Objet qu’il imagine nécessaire, physiquement, moralement ou affectivement, si un instant il parvient à imaginer être privé de ses libertés, être enfermé en n’ayant plus rien d’autre que sa faculté de penser.
Marie Rameau est photographe. Elle recueille, depuis des
années, les témoignages, pour retracer la destinée des femmes dans la
Résistance.
Dans son livre Souvenirs* (éd. La ville Brûle), les objets photographiés s’animaient des histoires qui les accompagnent, celles de la déportation et de la Résistance, « des images pour ne pas oublier, pour remettre en marche notre mémoire défaillante » écrit-elle pour présenter son travail sur son site. Un travail sur la mémoire, sur la transmission surtout, nourri par une réflexion sur la valeur de l’objet, dans la perspective du passé.
En déportation, le superflu devient essentiel et l’espoir survit dans ces petits riens. Ces objets explicités par les témoignages montrent la Résistance menée au bout, et peut être surtout, la victoire de l’humain face à l’horreur, le triomphe de la fraternité. Créer encore face à la mort. Souvenirs en échos de la mémoire.
Des poèmes, des broderies, des bijoux, des carnets, des vêtements, vestiges du pire et du meilleur des déportées, de Vincennes, Frênes, ou Romainville, jusqu’à Ravensbrück, Bergen-Belsen, Mauthausen et Auschwitz.
Le rapport qui s’établit, s’engage sur la voie de l’intime, de la solidarité et de l’amitié que ces femmes ont réussi à maintenir, en hommage à leur combat.
Exposition : « Déportées à Ravensbrück, 1942-1945
En lien avec cette projection, l’exposition « Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 » des Archives Nationales sera accrochée à la Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill du 5 mai au 6 juin 2026 en accès libre aux horaires d’ouverture.
Dans le cadre du MOIS DES MÉMOIRES de la Mairie du 19ème, venez assister à la projection du court-métrage documentaire « Précieux trésors », suivi d’une rencontre et d’un atelier avec la réalisatrice Marie Rameau.
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit sous condition
Dans la limite des places disponible
Réservation conseillée au 01 42 40 87 78 ou sur place
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Clavel 40 Rue Manin 75019 PARIS
+33142408778 clavel@ligueparis.org https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/ https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill/
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