PRÉLUDE & CONCERT « Odysseus/Polyphonia » – Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne Paris samedi 4 juillet 2026.

Festival European Polyphony à Paris

Du 03 au 05 juillet 2026

« Paris – Rhodes »

La création grecque et française à l’honneur : musique, arts visuels et sonores

Prélude et concert

Samedi 4 juillet à 15h00 Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne

17 rue de la Sorbonne – 75005, Paris (entrée gratuite sur réservation-avant le 1 juillet)

Distribution: Spyros Syropoulos (professeur), Chœur de Grenelle, Alix Dumon-Debaecker (direction), Chrysanthos Antoniou (violon)

Prélude au concert « Odysseus : la rencontre entre mythe, parole et musique »

En prélude au concert, Spyros Syropoulos, professeur de littérature grecque ancienne à l’Université de la mer Égée (Rhodes), proposera une brève analyse de l’épisode de la descente aux Enfers dans l’Odyssée. Cette introduction offrira au public des clés d’écoute, en replaçant une des œuvres au programme du concert qui suivra dans son contexte mythologique et en renforçant son impact artistique.

Le projet « Odysseus » est né de la collaboration entre Spýros Syropoulos et les deux co-directeurs du Festival European Polyphony, Savvas Karantzias et Chrysanthos Antoniou. Il s’inscrit dans une démarche artistique ambitieuse et pédagogique.

Le format complet de cette création revisitera huit épisodes de l’Odyssée à travers une articulation étroite entre narration et composition musicale originale. Inspiré de la tradition des rhapsodes, le projet met en lumière la portée universelle, polyphonique et interculturelle de l’épopée homérique.

« Odysseus » révèle la richesse polyphonique et la dimension multiculturelle de l’Odyssée, tout en interrogeant des enjeux contemporains tels que le handicap et l’accessibilité.

Concert « Polyphonia », hommage à l’art choral

Distribution: Chœur de Grenelle, Alix Dumon-Debaecker (direction), Chrysanthos Antoniou (violon)

Adès (2026), nouvelle création de Savvas Karantzias, s’inscrit dans la lignée des grandes fresques chorales d’inspiration spirituelle tout en affirmant une écriture résolument contemporaine. Inspirée du voyage d’Ulysse et de sa descente aux Enfers, l’œuvre déploie une dramaturgie intense, mêlant ferveur intérieure et recherche sonore. Elle se distingue notamment par une séquence d’improvisation au violon solo, évoquant les voix des âmes de l’Hadès et prolongeant la dimension poétique et narrative de la partition.

En regard, la Messe en mi bémol majeur (1878) de Josef Gabriel Rheinberger illustre toute la richesse de la tradition chorale romantique. Par la clarté de son écriture et l’équilibre des voix, cette œuvre allie sobriété et intensité expressive, alternant recueillement et élans lumineux dans une profonde spiritualité.

Le programme met également en lumière les Lieder de Luise Adolpha Le Beau (1877-1879), compositrice encore méconnue. Élève de Rheinberger, elle développe une écriture délicate et expressive, au service des textes poétiques. Figure singulière de son temps, elle s’impose par un lyrisme sensible et une grande exigence artistique.

Ainsi, ce concert tisse un dialogue entre mythe et spiritualité, à travers la tradition et la création.

Le Festival European Polyphony-Paris

Organisé par les associations Arts Spontanés (France) et Ars Artis (Grèce), le festival présente sa 4e édition à Paris du 3 au 5 juillet 2026, avant de fêter sa 8e édition sur l’île de Rhodes, en Grèce (du 28 septembre au 10 octobre 2026).

Espace de partage culturel, l’édition parisienne propose une riche programmation de trois jours qui satisfera toutes les curiosités et sensibilités à travers des expériences artistiques diverses, immersives et conviviales.

Un événement interculturel et pluridisciplinaire, accessible à tous.

Information et réservations

Dates : du 3 au 5 juillet 2026

Lieux : Sorbonne Université, Église Saint-Eustache, Parc Floral de Paris,

️ Entrée : gratuite pour tous les événements (hors entrée Parc Floral) sur réservation

Plus d’infos :www.festivaleuropeanpolyphony.com

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Le Festival European Polyphony

Depuis sa première édition en 2019, le Festival European Polyphony est devenu un évènement incontournable sur l’île de Rhodes. Pendant deux semaines, il y propose concerts, ateliers, expositions et projections. Des artistes venus de toute l’Europe, choisis pour leur vision et créativité, rendent l’art et la musique classique accessibles à tous. La ville médiévale de Rhodes devient un lieu d’échanges entre les cultures, les publics et les disciplines, où les idées et les expressions artistiques se mêlent dans une nouvelle perspective poétique, émotionnelle et créative.

Nous remercions nos partenaires

La Ville de Rhodes & l’organisme de promotion du tourisme de la ville de Rhodes (PROTOUR)

La Ville de Paris ;

L’Ambassade d’Estonie à Paris ;

L’UFR d’histoire de la Faculté des Lettres – Sorbonne Université et l’association Sorbonne Antique ;

GMBA Walter Allinial ;

Les Festivals du Parc Floral et la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement du Parc Floral de Paris (pour les expositions et la promenade musicale).

En prélude au concert, Spyros Syropoulos, professeur de littérature grecque ancienne à l’Université de la mer Égée (Rhodes), proposera une brève introduction à la descente aux Enfers dans l’Odyssée.

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 16h45

gratuit

Une réservation est nécessaire pour tous les évènements à l’exception de l’exposition.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:45:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

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